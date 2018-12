Weitere Suchergebnisse zu "PACIFIC BAY MINERALS LTD":

The following instruments on XETRA do have their first trading day27.12.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am27.12.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000DD5AF68 DZ BANK CLN E.9596 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000LB12403 LBBW STUFENZINS 18/28 BD00 BON EUR NCA XFRA US00206RFU14 AT + T 2050 BD00 BON USD NCA XFRA US67077MAP32 NUTRIEN 18/23 BD00 BON USD NCA 0QV XFRA CA25545P1036 DIXIE BRANDS INC. EQ00 EQU EUR NCA 41E1 XFRA CA2943752097 EPSILON ENERGY LTD. EQ00 EQU EUR NCA OUBP XFRA CA69403X1134 PACIFIC BAY MINERALS LTD EQ00 EQU EUR NCA CGN XFRA US1255231003 CIGNA CORP. NEW DL 1 EQ00 EQU EUR YCA IQ8 XFRA US46267X1081 IQIYI INC. ADR DL-,00001 EQ00 EQU EUR N