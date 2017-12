The following instruments on XETRA do have their first trading day27.12.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am27.12.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000DD5AAQ6 DZ BANK CLN E.9410 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000LB1M1F1 LBBW STUFENZINS 17/21 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000LB1M1G9 LBBW STUFENZINS 17/22 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000LB1M1H7 LBBW STUFENZINS 17/23 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000LB1M1J3 LBBW STUFENZINS 17/24 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000LB1M1K1 LBBW STUFENZINS 17/25 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000LB1M1L9 LBBW STUFENZINS 17/26 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000LB1M2U8 LBBW GM-FLOATER 17/21 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000NLB2SC1 NORDLB WEIHNACHTSANL.2017 BD00 BON EUR NCA DM2 XFRA AU000000DEM4 DE.MEM LTD O.N. EQ00 EQU EUR NCA 1LRA XFRA CA29446Y1060 EQUINOX GOLD CORP. EQ00 EQU EUR NCA 2Q9 XFRA CA4492341033 ICC LABS INC. EQ00 EQU EUR NCA OGA2 XFRA CA57117R1001 MARLIN GOLD MNG NEW EQ00 EQU EUR NCA 1P41 XFRA CA70325F1071 PATIENT HOME MONITOR.NEW EQ01 EQU EUR NCA 2LI XFRA US54267E1047 LONG ISL.ICED T. DL-,0001 EQ01 EQU EUR N