The following instruments on XETRA do have their first trading day27.12.2016Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am27.12.2016TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000DK0JUX3 DEKA USD STUFENZINS 16/21 BD00 BON USD NCA XFRA US912796LF46 US TREASURY BILL 06/29/17 BD00 BON USD NCA XFRA US912828U816 US TREASURY 2021 BD00 BON USD NCA XFRA US912828U998 US TREASURY 2018 BD00 BON USD NCA XFRA US912828V236 US TREASURY 2023 BD00 BON USD NCA XFRA XS1212788472 DT.BK.LOND.MTN.15/20 BD00 BON INR NCA XFRA XS1411405233 CICC HK FIN. 16/19 MTN BD00 BON USD NCA XFRA XS1542249559 INDRA SISTEMAS 16/26 BD00 BON EUR NCA S8W2 XFRA CA3805982012 GOLD FINDER EXPLORATIONS EQ00 EQU EUR NCA GFKV XFRA DE000A2DAMW7 GFK SE Z.VERK. EQ00 EQU EUR YCA B8JN XFRA US06985P2092 BASIC ENER.SVCS NEW DL-01 EQ00 EQU EUR N