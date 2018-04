The following instruments on XETRA do have their first trading day27.04.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am27.04.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA XS1815116998 KONINKL.PHILIPS 18/28 BD02 BON EUR NCA XFRA XS1815133068 KRED.F.WIED.18/20 MTN MN BD02 BON MXN NCA SPG XFRA DE000SPG1003 SPRINGER NATURE INH O.N. EQ00 EQU EUR NCA DS3 XFRA US2561631068 DOCUSIGN INC DL-,0001 EQ00 EQU EUR N