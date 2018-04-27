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BACARDI 18/25 REGS - XFRA FRA:New Instruments available on XETRA - 27.04.2018-001




27.04.18 00:00
Xetra Newsboard

The following instruments on XETRA do have their first trading day
27.04.2018
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am
27.04.2018

TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP

CA XFRA DE000A1RQC85 HESSEN SCHA.18/23 BD00 BON EUR N
CA XFRA DE000DG4UGH0 DZ BANK IS.A920 VAR BD00 BON EUR N
CA XFRA DE000HLB3Q29 LB.HESS.-THR.ZI.DI.04D/18 BD00 BON EUR N
CA XFRA DE000HLB3Q45 LB.HESS.THR.CA.TIL.04C/18 BD01 BON EUR N
CA XFRA DE000HLB3Q52 LB.HESS.THR.CA.TIL.04D/18 BD01 BON EUR N
CA XFRA DE000HLB3Q60 LB.HESS.THR.CARRARA04X/18 BD01 BON EUR N
CA XFRA DE000HLB3Q86 LB.HESS.THR.CARRARA04Z/18 BD01 BON EUR N
CA XFRA DE000HLB5MX1 LB.HESS.THR.CARRARA04T/18 BD01 BON EUR N
CA XFRA DE000HLB5M05 LB.HESS.THR.CARRARA04W/18 BD02 BON EUR N
CA XFRA US78013XKG24 ROYAL BK CDA 18/21 MTN BD02 BON USD N
CA XFRA US78013XKH07 ROYAL BK CDA 18/21FLR MTN BD02 BON USD N
CA XFRA US867914BS12 SUNTRUST BANKS 18/25 BD02 BON USD N
CA XFRA US91159HHS22 U.S. BANCORP 2028 MTN BD02 BON USD N
CA XFRA US9128284M90 US TREASURY 2025 BD02 BON USD N
CA XFRA USG06905AD83 BACARDI 18/25 REGS BD02 BON USD N
CA XFRA USG06905AE66 BACARDI 18/28 REGS BD02 BON USD N
CA XFRA USG06905AF32 BACARDI 18/38 REGS BD02 BON USD N
CA XFRA USG06905AG15 BACARDI 18/48 REGS BD02 BON USD N
CA XFRA USU0536PAB05 AVIATION CAP.GRP18/23REGS BD02 BON USD N
CA XFRA XS1783932863 ENCE ENERG.+CEL.18/23 CV BD02 BON EUR N
CA XFRA XS1810963147 STATE G.O.I.16 18/25 MTN BD02 BON EUR N
CA XFRA XS1810963659 STATE G.O.I.16 18/30 MTN BD02 BON EUR N
CA XFRA XS1815070633 NORDIC INV.BK 18/25 MTN BD02 BON EUR N
CA XFRA XS1815116568 KONINKL.PHILIPS 18/24 BD02 BON EUR N


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100,10 $ -   $ -   $ - 26.04./18:00
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
USG06905AD83 A19Z63 100,10 $ 99,50 $
Werte im Artikel
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99,58 plus
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