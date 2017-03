The following instruments on XETRA do have their first trading day27.03.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am27.03.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000A12T8Q3 AAREAL BANK MTN S.252 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A19B799 OPUS-CHART.IS.52 17/20FLR BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG4T945 DZ BANK IS.A736 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG6CPW3 DZ BANK CLN E.9250 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DK0EV07 DEKA MTN SERIE 7514 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DK0KBN2 DEKA USD FESTZINS 17/21 BD00 BON USD NCA XFRA ES0205032024 FERROVIAL EMIS. 17/25 BD00 BON EUR NCA XFRA ES0224244089 MAPFRE S.A. 17-47 FLR BD01 BON EUR NCA XFRA FR0013247202 EDENRED 17-27 BD01 BON EUR NCA XFRA US38141GWG53 GOLDMAN SACHS GRP 17/20 BD01 BON USD NCA XFRA US88160RAD35 TESLA 2022 CV BD01 BON USD NCA XFRA USU8029KAA08 SANTANDER HLDGS USA 17/22 BD01 BON USD NCA XFRA XS1572743927 SUMITOMO MITSUI F. 17/22 BD01 BON AUD NCA XFRA XS1572744222 SUMITOMO MITSUI F. 17/22 BD01 BON AUD NCA XFRA XS1584125436 EIB 17/21 FLR REGS BD01 BON USD NCA XFRA XS1586340660 LIBERTY MU.F.E.17/24 144A BD02 BON EUR NCA XFRA XS1586831999 ARAMARK INT.FIN. 17/25 BD02 BON EUR NCA XFRA XS1587911451 BQUE F.C.MTL 17/27 MTN BD02 BON EUR NCA E9RH XFRA XS1588061777 SNCF RESEAU 17/34 MTN BD02 BON EUR NCA UFW XFRA AU000000QIN5 QUINTIS LTD EQ00 EQU EUR NCA EWX XFRA CA2971331004 ESSEX MINERALS INC.O.N. EQ00 EQU EUR NCA LXZ1 XFRA CA65652P1080 NORSEMONT CAPITAL NEW EQ00 EQU EUR NCA 5VR XFRA CA91831M1059 VR RESOURCES LTDO.N. EQ00 EQU EUR NCA 95C XFRA US1438731077 CAROLINA FI.CORP.NE.DL-01 EQ00 EQU EUR N