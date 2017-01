The following instruments on XETRA do have their first trading day27.01.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am27.01.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA USG9328DAM23 VEDANTA RES. 17/22 REGS BD02 BON USD NCA XFRA USU1108LAC38 BROADCOM/KY FIN. 17/24 BD02 BON USD NCA XFRA USU1108LAD11 BROADCOM/KY FIN. 17/27 BD02 BON USD NCA XFRA XS1533923238 KERNEL HLDG 17/22 REGS BD02 BON USD NCA XFRA XS1543030222 DTEK FINANCE 16/24 BD02 BON USD NCA XFRA XS1551285007 PGH CAP 17/22 MTN BD02 BON GBP NCA XFRA XS1554112281 NIBC BANK 17/22 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS1556043369 LB.HESS.-THR. 17/20 BD02 BON EUR NCA XFRA XS1556279211 LB HESS.-THUER. 17/20 BD02 BON EUR NCA XFRA XS1556937891 ALLIANZ SUB 2017/2049 BD02 BON USD NCA XFRA XS1558013014 IMPER.BRANDS FIN.17/21MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS1558013360 IMPER.BRANDS FIN.17/25MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS1558022866 WELLS FARGO 17/22 FLR MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS1558077845 AEGYPTEN 17/22 MTN REGS BD02 BON USD NCA XFRA XS1558078496 AEGYPTEN 17/47 MTN REGS BD02 BON USD NCA XFRA XS1558078736 AEGYPTEN 17/27 MTN REGS BD02 BON USD NCA XFRA XS1558422371 WORLD BK 17/22 MTN BD02 BON NOK NCA XFRA XS1558635790 KRED.F.WIED.17/23 MTN MN BD02 BON MXN NCA ARB2 XFRA CA0437833076 ASHBURTON VENTURES INC. EQ00 EQU EUR NCA 8N61 XFRA CA8968121043 TRIUMPH GOLD CORP. EQ00 EQU EUR NCA GGC XFRA US36174X1019 GGP INC. DL-,01 EQ00 EQU EUR NCA 4FJ3 XFRA US75601N5005 REAL GOODS SOL.A DL-,0001 EQ00 EQU EUR N