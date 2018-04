The following instruments on XETRA do have their first trading day26.04.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am26.04.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA AT0000A20F93 WIENERBERGER 18-24 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A2GSNW0 K.F.W.ANL.V.18/2025 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A2LQKV2 SIXT LEASING MTN 18/22 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG4UF76 DZ BANK IS.A910 VAR BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG4UFZ4 DZ BANK IS.A903 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG4UGP3 DZ BANK IS.C154 18/26 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DK0P1F7 DEKA GM ANL 18/28 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DK0PWA4 DEKA TILG ANL 18/28 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4TZ4 LB.HESS.-THR.IS.18/27 BD01 BON EUR NCA XFRA FR0013331949 LA POSTE 18-UND. FLR BD01 BON EUR NCA XFRA FR0013332012 CM-CIC HOME LOAN 18/28MTN BD01 BON EUR NCA XFRA FR0013332020 PARIS 18-35 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA PTNOSFOM0000 NOS SGPS 18-23 BD01 BON EUR NCA XFRA USQ0697CAC75 AUSGRID FIN. 18/23 REGS BD01 BON USD NCA XFRA USQ0697CAD58 AUSGRID FIN. 18/28 REGS BD01 BON USD NCA XFRA USU0734MAA90 BBA US HLDGS 18/26 REGS BD01 BON USD NCA XFRA USU74079AJ03 NETFLIX 18/28 REGS BD01 BON USD NCA XFRA US06406RAG20 BK OF NY MELLON 2023 BD02 BON USD NCA XFRA US06406RAH03 BK OF NY MELLON 2028 BD02 BON USD NCA XFRA US09681MAG33 BOC AVIATION 18/21 FLR BD02 BON USD NCA XFRA US49326EEG44 KEYCORP 2028 MTN BD02 BON USD NCA XFRA US670346AP04 NUCOR 18/28 BD02 BON USD NCA XFRA US670346AQ86 NUCOR 18/48 BD02 BON USD NCA XFRA XS1812887443 STOCKLAND T.M. 18/26 MTN BD02 BON EUR N