The following instruments on XETRA do have their first trading day25.06.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am25.06.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA US931142EF61 WALMART 18/20 FLR BD02 BON USD NCA XFRA US931142EG45 WALMART 18/20 BD02 BON USD NCA XFRA US931142EH28 WALMART 18/21 FLR BD02 BON USD NCA XFRA US931142EJ83 WALMART 18/21 BD02 BON USD NCA XFRA US931142EK56 WALMART 18/23 BD02 BON USD NCA XFRA US98389BAV27 XCEL ENERGY 18/28 BD02 BON USD NCA XFRA XS1799938995 VOLKSWAGEN INTL18/UND.FLR BD02 BON EUR NCA XFRA XS1799939027 VOLKSWAGEN INTL18/UND.FLR BD02 BON EUR NCA XFRA XS1825417535 DANSKE BK 18/UND. FLR BD02 BON USD NCA XFRA XS1845379152 FINNVERA 18/23 MTN REGS BD02 BON USD NCA XFRA XS1846632104 EDP FIN. 18/26 MTN BD02 BON EUR NCA IMO1 XFRA AT0000A21KS2 IMMOFINANZ AG INH. EQ00 EQU EUR YCA 7CV XFRA CA67010X1042 NOVRA TECHNOLOGIES INC. EQ00 EQU EUR N