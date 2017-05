The following instruments on XETRA do have their first trading day25.05.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am25.05.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA USU16450AV72 CHESAPEAKE EN. 17/27 REGS BD02 BON USD NCA XFRA US46647PAH91 JPMORGAN CHASE 17/25 FLR BD03 BON USD NCA XFRA US500769HK33 K.F.W.ANL.V.17/2020 DL BD03 BON USD NCA XFRA US828807DB03 SIMON PROP.GRP 17/22 BD03 BON USD NCA XFRA US828807DC85 SIMON PROP.GRP 17/27 BD03 BON USD NCA XFRA XS1369735680 GOLDM.S.GRP 16/21 MTN BD03 BON BRL NCA XFRA XS1619839779 ZENITH BANK 17/22 REGS BD03 BON USD NCA XFRA XS1622312434 NBK SPC 17/22 REGS BD03 BON USD NCA XFRA XS1622379698 EIB EUR.INV.BK 17/24 MTN BD03 BON PLN NCA XFRA XS1622394143 FMO-N.FIN.-M.O. 17/23 MTN BD03 BON EUR NCA 3KMD XFRA XS1622415674 KOMMUNEKREDIT 17/27 MTN BD03 BON EUR NCA XFRA XS1622560842 BECTON,DICKINS. 17/19 BD03 BON EUR NCA XFRA XS1622575360 JYSKE BK 17/20 MTN FLR BD03 BON EUR NCA XFRA XS1622621222 ALLERGAN FNDG 17/29 BD03 BON EUR NCA XFRA XS1622624242 ALLERGAN FNDG 17/24 BD03 BON EUR NCA XFRA XS1622630132 ALLERGAN FNDG 17/21 BD03 BON EUR NCA XFRA XS1622634126 ALLERGAN FNDG 17/19 FLR BD03 BON EUR NCA 2I6 XFRA IT0005245508 INDEL B S.P.A. EQ00 EQU EUR YCA ISTM XFRA LU1547514676 BNPPE.-IS.MJQ. 150UEEOHC EQ01 EQU EUR Y