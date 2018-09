The following instruments on XETRA do have their first trading day24.09.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am24.09.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000A2LQSH4 KRED.F.WIED.18/28 MTN BD00 BON EUR NCA OB5B XFRA DE000A2NBFX6 OBOTRITIA CAP.ANL 18/25 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000NLB26T8 NORDLB FESTZINSANL.45/18 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000NRW0LC9 LAND NRW MTN.LSA R.1468 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000SLB6233 LDSBK.SAAR IHS S.623 BD02 BON EUR NCA BPP2 XFRA FR0013238219 BPCE SFH 17-24 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA FR0013323722 HSBC FR 18/23 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA IT0006729377 BARC 14-24 BD03 BON EUR NCA XFRA SE0011614973 NORTHMILL GRP 18-21 FLR BD03 BON SEK NCA XFRA US10373QAB68 BP CAP. MARK. AMER. 2025 BD03 BON USD NCA XFRA US10373QAC42 BP CAP. MARK. AMER. 2028 BD03 BON USD NCA XFRA US22411WAG15 CPPIB CAP. 18/23 MTN REGS BD03 BON USD NCA XFRA US251526BY45 DT.BANK NY NTS DL 18/24 BD03 BON USD NCA XFRA US461070AP91 INTERSTATE PWR+LT 2028 BD03 BON USD NCA XFRA US842434CS98 STHN CAL.GAS 2049 BD03 BON USD NCA XFRA US912796PX16 US TREASURY BILL 03/28/19 BD03 BON USD NCA XFRA USF2893TAT37 ELEC.DE FRANCE 18/48 REGS BD03 BON USD NCA XFRA USF2893TAU00 ELEC.DE FRANCE 18/28 REGS BD03 BON USD NCA XFRA USF2893TAV82 ELEC.DE FRANCE 18/38 REGS BD03 BON USD NCA XFRA XS1119021357 EXOR 14/24 BD03 BON EUR NCA XFRA XS1321149434 KENNEDY WILS.EUR.R.E.2025 BD03 BON EUR NCA XFRA XS1333667506 EXOR 15/25 BD03 BON EUR NCA XFRA XS1395180802 DIGITAL EU.FI. 16/24 BD03 BON EUR NCA XFRA XS1403494534 LIBERTY MUT.GRP 2026 144A BD03 BON EUR N