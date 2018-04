XFRA FRA:New Instruments available on XETRA - 24.04.2018-001

The following instruments on XETRA do have their first trading day24.04.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am24.04.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA CH0373476628 ALLREAL HOLDING 18-23 BD00 BON CHF NCA PNEE XFRA DE000A2LQ3M9 PNE WIND AG ANL 18/23 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DD5AC12 DZ BANK CLN E.9489 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG4UF27 DZ BANK IS.A905 VAR BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DG4UF50 DZ BANK IS.A908 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DG4UF84 DZ BANK IS.A911 VAR BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DG4UF92 DZ BANK IS.A912 VAR BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DG4UFL4 DZ BANK IS.A895 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DG4UFM2 DZ BANK IS.A896 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4T09 LB.HESS.THR. IHS 18/28 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4TY7 LB.HESS.-THR.IS.18/26 BD02 BON EUR NCA XFRA NO0010821598 NORWAY 18-28 BD02 BON NOK NCA XFRA US29874QDK76 EUR. BK REC.DEV.18/21 MTN BD02 BON USD NCA XFRA US61744YAQ17 MORGAN STANLEY 18/24 FLR BD02 BON USD NCA XFRA US61744YAR99 MORGAN STANLEY 2039 FLR BD02 BON USD NCA XFRA USU30050AB14 FIDELITY GTY 18/25 REGS BD02 BON USD NCA XFRA XS1713464441 ADLER REAL ESTATE 18/23 BD02 BON EUR NCA XFRA XS1713464524 ADLER REAL ESTATE 18/26 BD02 BON EUR NCA XFRA XS1811024543 EP INFRASTR. 18/24 BD02 BON EUR NCA XFRA XS1812878889 MBANK HIPOTEC. 18/25 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS1812905526 AUSGRID FIN. 18/25 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS1813142731 EUR. BK REC.DEV.18/20 MTN BD02 BON MXN NCA XFRA XS1813593313 MONDI FINANCE 18/26 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS1814065345 GESTAMP AUTO. 18/26 REGS BD02 BON EUR N