The following instruments on XETRA do have their first trading day24.03.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am24.03.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA XS1556931779 HSBC BANK 17/25 FLR MTN BD02 BON EUR NCA 2TU XFRA AU000000TAR7 TARUGA GOLD LTD EQ00 EQU EUR NCA MFM3 XFRA BMG6547Y1057 NINE EXPRESS LTD. HD -,01 EQ00 EQU EUR NCA 338 XFRA CA0120271089 ALBA MINERALS LTD EQ00 EQU EUR NCA 39H XFRA CA4048932087 HADLEY MINING INC. NEW EQ00 EQU EUR NCA AAG XFRA DE000A2DAM03 AUMANN AG EQ00 EQU EUR YCA 8LS XFRA CA50219G1063 LSC LITHIUM CORP. EQ01 EQU EUR NCA MA5 XFRA JP3863030007 MACROMILL INC. O.N. EQ01 EQU EUR NCA 0FA XFRA US31154R1095 FARMLAND PARTNERS DL-,01 EQ01 EQU EUR N