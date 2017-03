The following instruments on XETRA do have their first trading day24.03.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am24.03.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA CH0358654942 GENF KT. 17-38 BD00 BON CHF NCA XFRA DE000A2BPAA0 IKB DT.IND.BK.MTN 17/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A2BPAB8 IKB DT.IND.BK.MTN 17/25 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A2BPAC6 IKB DT.IND.BK.MTN 17/20 BD00 BON USD NCA XFRA DE000A2BPAD4 IKB DT.IND.BK.MTN 17/22 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG4T986 DZ BANK IS.A740 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DG4T994 DZ BANK IS.A741 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DL19TH1 DT.BANK MTN 17/26 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DL19TJ7 DT.BANK MTN 17/27 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB2JL9 LB.HESS.THR. IHS 17/27 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000HLB2JM7 LB.HESS.-THR.17/25 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000HSH6JX2 HSH NORDBANK ZS 2 17/20 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000HSH6JZ7 HSH NORDBANK SZ XIX 17/20 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000SLB1291 LDSBK.SAAR PF.R.129 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000SLB1309 LDSBK.SAAR PF.R.130 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000SLB4055 LDSBK.SAAR OPF A405 BD02 BON EUR NCA XFRA FI4000251756 FINNAIR OYJ 17-22 BD02 BON EUR NCA XFRA US456837AJ28 ING GROEP 17/22 FLR BD02 BON USD NCA XFRA US45950KCL26 INTL FIN. CORP. 17/20 MTN BD02 BON USD NCA XFRA US58507LAB53 MEDTRONIC GLB HLDGS 17/19 BD02 BON USD NCA XFRA US58507LAC37 MEDTRONIC GLB HLDGS 17/27 BD02 BON USD NCA XFRA US842400GG23 STHN CAL. ED. 2047 BD02 BON USD NCA XFRA XS1224586872 EUR.BK REC.DEV. 15/19 MTN BD02 BON IDR NCA XFRA XS1533918824 ARROW GL.FIN. 17/25 FLR BD02 BON EUR N