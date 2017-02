The following instruments on XETRA do have their first trading day24.02.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am24.02.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA XS1233275194 PROVEN HONOUR CAP. 15/25 BD02 BON USD NCA XFRA XS1567240418 XINYUAN REAL EST. 17/21 BD02 BON USD NCA XFRA XS1568303132 FRANSHION BRILLIANT 17/22 BD02 BON USD NCA XFRA XS1570263563 CITIC 17/27 MTN BD02 BON USD NCA XFRA XS1570263647 CITIC 17/22 MTN BD02 BON USD NCA XFRA XS1571315917 UTD OV. BK 17/22 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS1571341830 PARKER-HANNIFIN 17/25 BD02 BON EUR NCA XFRA XS1572172754 COBA FIXED 17/27 SUB. SD BD02 BON SGD NCA XFRA XS1572429030 ANZ NZ(ITL)(LDN)17/22 MTN BD02 BON EUR NCA 2LP XFRA CA7305591017 POINT LOMA RES. LTD. O.N. EQ00 EQU EUR N