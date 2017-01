The following instruments on XETRA do have their first trading day24.01.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am24.01.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000DG6CM93 DZ BANK CLN E.9195 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DK0J4Y0 DEKA STUFENZINS ANL 17/27 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000NLB87F9 NORDLB 3 PH.BD.06/17 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000NLB87N3 NORDLB GELDM.ANL 02/17 BD00 BON EUR NCA D3DE XFRA DK0009923567 DANSKE STAT 2027 BD00 BON DKK NCA XFRA FR0013230745 MICHELIN 17/22 CV BD00 BON USD NCA XFRA NO0010777089 TEEKAY LNG PARTNERS 16-21 BD00 BON NOK NCA XFRA US91159HHP82 U.S. BANCORP 2022 MTN BD00 BON USD NCA XFRA US912796LL14 US TREASURY BILL 07/27/17 BD00 BON USD NCA XFRA US912828V566 US TREASURY 2019 BD00 BON USD NCA XFRA US912828V640 US TREASURY 2019 FLR BD01 BON USD NCA XFRA US912828V723 US TREASURY 2022 BD01 BON USD NCA XFRA US912828V806 US TREASURY 2024 BD01 BON USD NCA XFRA US949746SK86 WELLS FARGO 17/23 BD01 BON USD NCA XFRA XS0857212244 WORLD BK 12/17 MTN BD01 BON MXN NCA XFRA XS0860561199 ASIAN DEV. BK 12/17 MTN BD01 BON TRY NCA XFRA XS0914281216 EXP.-IM.BK INDIA 13/18MTN BD02 BON MXN NCA XFRA XS0946693594 LLOYDS BANK 13/18 MTN BD02 BON INR NCA XFRA XS1287777095 CITIGROUP 15/20 MTN BD02 BON BRL NCA XFRA XS1331759974 INTL FIN. CORP. 15/19 BD02 BON BRL NCA 6AY XFRA CA04624P1027 ASTON BAY HLDGS LTD O.N. EQ00 EQU EUR NCA 1GN XFRA CA3934191063 GREEN SWAN CAPITAL O.N. EQ00 EQU EUR NCA 26X1 XFRA CA80876P2061 SCIENTIFIC METALS EQ00 EQU EUR NCA ESEH XFRA FR0013041530 BNP P.E.S+E 500 UC.EUR HD EQ00 EQU EUR Y