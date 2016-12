The following instruments on XETRA do have their first trading day23.12.2016Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am23.12.2016TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA CH0346828400 GAZ CAPITAL 16/21 MTN BD00 BON CHF NCA XFRA DE000A2BPDS6 CG FFM OSTEND ANL.16/22 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HSH6JB8 HSH NORDBANK ADVEFZ 16/19 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HSH6JD4 HSH NORDBANK ADVFZ 16/19 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HSH6JE2 HSH NORDBANK FZ III 16/19 BD00 BON EUR NCA XFRA PL0000109633 POLEN 16-19 ZO0419 BD00 BON PLN NCA XFRA XS1535991498 CARLSON TRAVEL 16/23 FLR BD00 BON EUR NCA XFRA XS1541072408 ALFA BOND ISS. 16/UND. 2 BD00 BON USD NCA P21P XFRA CA0396621017 ARCPACIFIC RES INC. EQ00 EQU EUR NCA CY4 XFRA CA1376441004 CANNAROYALTY CORP. O.N. EQ00 EQU EUR NCA 9DV XFRA CA24701U1057 DELIVRA CORP. O.N. EQ00 EQU EUR NCA P5HH XFRA CA3635461021 GALILEO EXPLORATION EQ00 EQU EUR NCA RU7N XFRA CA7809115099 RUBICON MINERALS NEW EQ00 EQU EUR NCA SE9 XFRA SE0009268279 SMART EYE AB EQ00 EQU EUR NCA PNC1 XFRA US39036P2092 GREAT ELM CAP.GR.NEW-,001 EQ00 EQU EUR N