The following instruments on XETRA do have their first trading day23.11.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am23.11.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA AT0000A1YYR2 RAIFF. SALZBRG 17-34 18 BD00 BON EUR NCA XFRA AU3CB0245801 JOHN DEERE FIN. 2022 BD00 BON AUD NCA XFRA CH0385997090 CEMBRA MONEY BK 17-24 BD00 BON CHF NCA XFRA CH0385997116 NEUENBURG 17-37 BD00 BON CHF NCA XFRA DE000A2GSGQ6 IKB DT.IND.BK.MTN 17/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A2GSGS2 IKB DT.IND.BK.MTN 17/21 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000BHY0MU3 BERLIN HYP AG PF S204 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000BLB49Z2 BAY.LDSBK. TILG-ANL 17/22 BD00 BON EUR NCA XFRA DK0030407986 DANSKE BK 17/22 MTN BD00 BON EUR NCA XFRA FR0013299435 RENAULT 17-25 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA FR0013299468 CREDIT LOGEMENT 17-29 BD01 BON EUR NCA XFRA FR0124665995 UNEDIC 17/24 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA USC10602BF38 BOMBARDIER INC.17/24 REGS BD01 BON USD NCA XFRA XS1535067109 KRED.F.WIED.16/21 MTN RB BD01 BON BRL NCA XFRA XS1577729020 INTL FIN. CORP. 17/24 ZO BD01 BON TRY NCA XFRA XS1717759499 EXP.-IMP.BK CH 17/23 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA XS1724873275 SUEDZUCKER INTL 17/25 BD01 BON EUR NCA XFRA XS1725524471 EIKA BOLIGKRED. 17/25 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS1725526765 LANDSBANKINN 17/23 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS1725580465 NORDEA BK 17/UND. FLR MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS1725630740 MCDONALDS CORP. 17/24 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS1725633413 MCDONALDS CORP. 17/29 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS1725677543 INMOBIL.COL.SOC.17/25 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS1725678194 INMOBIL.COL.SOC.17/29 MTN BD02 BON EUR N