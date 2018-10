The following instruments on XETRA do have their first trading day23.10.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am23.10.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA AT0000A23ST9 UBM DEVELOPMENT 18-23 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A19N547 HOTEL GRAND PORTALS 17/18 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A1RQDB8 HESSEN SCHA.18/33 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A2NBZK1 PARAGON IHS 18/23 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000CZ40NG4 COBA 18/23 S.915 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000LB1QEG6 LBBW STUFENZINS 18/31 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000LB1QEK8 LBBW STUFENZINS 18/33 BD00 BON EUR NCA XFRA ES0413900533 BCO SANTANDER 18/28 BD00 BON EUR NCA XFRA FR0013374881 JCDECAUX 18-20 FLR BD01 BON EUR NCA XFRA US02209SAQ66 ALTRIA GROUP 13/43 BD01 BON USD NCA XFRA XS1891336932 PERUSA.LISTR 18/25 REGS BD01 BON EUR NCA XFRA XS1895495478 UGI INTL 18/25 REGS BD01 BON EUR NCA XFRA XS1898197576 ASIAN DEV. BK 18/25 MTN BD01 BON TRY NCA 0QW XFRA GB0001638955 WETHERSPOON (J D) LS-,02 EQ00 EQU EUR NCA DP9 XFRA GB0001826634 DIPLOMA PLC LS-,05 EQ00 EQU EUR NCA 1ZQ XFRA GB00B19Z1432 PZ CUSSONS LS-,01 EQ00 EQU EUR NCA CIG XFRA IT0005331019 CAREL INDUSTRIES EQ00 EQU EUR YCA DGW1 XFRA GB0009457366 DAILY MAIL GENL A LS-,125 EQ01 EQU EUR NCA GNU1 XFRA MHY2685T1313 GENCO SHIP.+TRDG DL-,01 EQ01 EQU EUR NCA G7LC XFRA MHY2745C1104 GOLAR LNG PARTN.PFD UTS A EQ01 EQU EUR NCA VP4 XFRA NO0010734122 VISTIN PHARMA ASA NK 1 EQ01 EQU EUR NCA 26F XFRA US3503921062 FOUNDATION BLDG MATERIALS EQ01 EQU EUR NCA 3SPG XFRA LU1839896005 BOERSE.DE-WELTFONDS TM FD00 EQU EUR N