XFRA FRA:New Instruments available on XETRA - 23.08.2017-002

The following instruments on XETRA do have their first trading day23.08.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am23.08.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA USU96200AB30 WESTROCK 17/27 REGS BD02 BON USD NCA XFRA USY3815NAY77 HYUNDAI CAP.SVCS 17/22MTN BD02 BON USD NCA XFRA USY3815NAZ43 HYUNDAI CAP.SVCS 17/27MTN BD02 BON USD NCA UCCN XFRA US9616841071 WESTWATER RES DL-,001 EQ00 EQU EUR Y