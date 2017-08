The following instruments on XETRA do have their first trading day23.08.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am23.08.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA AT0000A1X8U7 ERSTE GP BNK 17-23 1560 BD00 BON EUR NCA XFRA CH0368697733 MULTIBANK 17-21 BD00 BON CHF NCA XFRA DE000A2BPJ86 WL BANK AG PF R.385 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000BLB44E8 BAY.LDSBK.IS.VAR 17/27 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DK0EWX0 DEKA IHS MTN S 7541 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB2L09 LB.HESS.-THR. IHS 17/28 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB5EY6 LB.HESS.THR.CARRARA08I/17 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB5E05 LB.HESS.THR.CARRARA08J/17 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000HLB5E13 LB.HESS.THR.CARRARA08K/17 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000HLB5E21 LB.HESS.THR.CARRARA08L/17 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000HLB5E39 LB.HESS.THR.CARRARA08M/17 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000HLB5E62 LB.HESS.THR.CARRARA08P/17 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000HLB5E88 LB.HESS.THR.CARRARA08Q/17 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000HLB5EZ3 LB.HESS.-THR.ZI.DI.08A/17 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000NLB0QX5 NORDLB 10PH.BD. 55/17 BD02 BON EUR NCA XFRA US00507VAH24 ACTIVISION BLIZZ. 17/21 BD02 BON USD NCA XFRA US00507VAK52 ACTIVISION BLIZZ. 17/26 BD02 BON USD NCA XFRA US059165EJ51 BALTIMORE GAS EL.17/47 BD02 BON USD NCA XFRA US902494BE29 TYSON FOODS 2020 FLR BD02 BON USD NCA XFRA US902494BF93 TYSON FOODS 2021 BD02 BON USD NCA XFRA US92343VDQ41 VERIZON COMM 2022 BD02 BON USD NCA XFRA USU85969AC41 STILLWATER MNG 17/22 REGS BD02 BON USD NCA XFRA USU85969AD24 STILLWATER MNG 17/25 REGS BD02 BON USD NCA XFRA USU96200AA56 WESTROCK 17/24 REGS BD02 BON USD N