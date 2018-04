The following instruments on XETRA do have their first trading day23.04.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am23.04.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA AU3FN0042222 BPCE S.A. 2023 FLR BD00 BON AUD NCA XFRA CH0410155144 VALIANT BANK 18-24 BD00 BON CHF NCA XFRA DE000A19ZL70 METALCORP GRP 18/22 2 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG4UF35 DZ BANK IS.A906 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG4UF43 DZ BANK IS.A907 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG4UF68 DZ BANK IS.A909 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB5MR3 LB.HESS.THR.CARRARA04Q/18 BD02 BON EUR NCA XFRA FR0013331188 ILIAD 18/21 BD02 BON EUR NCA XFRA FR0013331196 ILIAD 18/25 BD02 BON EUR NCA XFRA US38141GWZ35 GOLDMAN SACHS 18/29 FLR BD02 BON USD NCA XFRA US38141GXA74 GOLDMAN SACHS 18/39 FLR BD02 BON USD NCA XFRA US455780CF11 INDONESIA 18/28 BD02 BON USD NCA XFRA US46647PAQ90 JPMORGAN CHASE 18/24 FLR BD02 BON USD NCA XFRA XS0783005589 INTL FIN. CORP. 12/19 MTN BD02 BON TRY NCA XFRA XS1795323952 DEMETER INV.18/48 FLR MTN BD02 BON USD NCA XFRA XS1806328750 BAWAG GROUP 18/UND. FLR BD02 BON EUR NCA XFRA XS1811435251 BANK AMERI. 18/28 FLR MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS1811792792 SAMSONITE F. 18/26 REGS BD02 BON EUR NCA XFRA XS1811812145 RABOBK NEDERLD 18/26 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS1811812574 RABOBK NEDERLD 18/38 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS1811852109 EIB EUR.INV.BK 18/25 MTN BD02 BON USD NCA XFRA XS1812087598 GRU.ANTOLIN IR. 18/26 BD02 BON EUR NCA LO7 XFRA AU000000LOV7 LOVISA HLDGS DEF. EQ00 EQU EUR NCA TBF1 XFRA CA1377991023 CANNTAB THERAPEUTICS LTD. EQ00 EQU EUR N