The following instruments on XETRA do have their first trading day23.03.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am23.03.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA CH0407153342 BASELLANDSCH.KBK 18-23 BD00 BON CHF NCA XFRA CH0407153359 BASELLANDSCH.KBK 18-26 BD00 BON CHF NCA XFRA DE000A2E4D67 BERLIN, LAND LSA18/22A501 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A2GSP56 WL BANK AG PF R.392 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DG4UFK6 DZ BANK IS.A894 VAR BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DK0PVZ3 DEKA TILG ANL 18/28 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB5LW5 LB.HESS.THR.CARRARA030/18 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB5MU7 LB.HESS.THR.CA.TIL.03D/18 BD02 BON EUR NCA XFRA FI4000312095 DNA 18-25 BD02 BON EUR NCA XFRA US035240AJ96 ANH.-BUSCH INBEV 18/24 BD02 BON USD NCA XFRA US035240AK69 ANH.-BUSCH INBEV 18/24FLR BD02 BON USD NCA XFRA US035240AL43 ANH.-BUSCH INBEV 18/28 BD02 BON USD NCA XFRA US035240AM26 ANH.-BUSCH INBEV 18/38 BD02 BON USD NCA XFRA US035240AN09 ANH.-BUSCH INBEV 18/48 BD02 BON USD NCA XFRA US035240AP56 ANH.-BUSCH INBEV 18/58 BD02 BON USD NCA XFRA XS1799047565 EIB EUR.INV.BK 18/21 MTN BD02 BON TRY NCA B8Z XFRA CA09369D1151 BLOCKCHAIN PWR TR. TR.UTS EQ00 EQU EUR NCA 6AX XFRA CA23345B2003 DMG BLOCKCHAIN SOL. NEW EQ00 EQU EUR NCA BG6A XFRA CA46989B1031 JADE LEADER CORP. EQ00 EQU EUR NCA 1Q3 XFRA CH0406705126 SENSIRION HOLDING AG EQ00 EQU EUR YCA WCMK XFRA DE000A1X3X33 WCM BET.GRD.AG O.N. EQ00 EQU EUR YCA B6S XFRA GB00B0N8QD54 BRITVIC PLC LS-,20 EQ00 EQU EUR NCA 0GF XFRA GB00B3Y2J508 GALLIFORD TRY PLC LS-,50 EQ00 EQU EUR NCA C20 XFRA GB00B62G9D36 CAPITAL+COUNT.PR.LS-,25 EQ00 EQU EUR N