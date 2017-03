The following instruments on XETRA do have their first trading day23.03.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am23.03.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA XS1586337872 LIBERTY MU.F.E.17/24REGS BD02 BON EUR NCA XFRA XS1586354372 NED.WATERSCH. 17/21 MTN BD02 BON GBP NCA XFRA XS1586702679 SCBC 17/27 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS1586704378 NATL AUSTR. BK 17/22 MTN BD02 BON EUR NCA PJJ1 XFRA BMG2120L1072 CHINA DISPLAY O.T.H.HD-10 EQ00 EQU EUR NCA 4G7 XFRA CA39572A1030 GREENSPACE BRANDS INC. EQ00 EQU EUR NCA UJN3 XFRA CA91330C4002 UNITY ENERGY CORP. EQ01 EQU EUR NCA 2B7D XFRA IE00B40B8R38 ISHSV-S+P500C.S.SECT.DL A EQ01 EQU EUR YCA 2B7A XFRA IE00B4KBBD01 ISHSV-S+P500 UT.SECT.DL A EQ01 EQU EUR YCA 2B7C XFRA IE00B4LN9N13 ISHSV-S+P500IND.SECT.DL A EQ01 EQU EUR YCA 2B7B XFRA IE00B4MKCJ84 ISHSV-S+P500MAT.SECT.DL A EQ01 EQU EUR YCA 0R3 XFRA US49435R1023 KIMBELL RTY PARTNERS L.P. EQ01 EQU EUR N