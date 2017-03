The following instruments on XETRA do have their first trading day23.03.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am23.03.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000A2DAR73 KRED.F.WIED.17/27 MTN BD00 BON EUR NCA XFRA DE000CZ40L48 COBA 17/28 S.881 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG4T952 DZ BANK IS.A737 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG4T960 DZ BANK IS.A738 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG4T978 DZ BANK IS.A739 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG4UAB6 DZ BANK IS.A743 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG6CPV5 DZ BANK CLN E.9249 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DK0KAW5 DEKA TILG ANL 17/27 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DK0KBQ5 DEKA AUD FESTZINS 17/20 BD01 BON AUD NCA XFRA DE000HLB2JJ3 LB.HESS.-THR. E0416B/293 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB2JK1 LB.HESS.-THR.17/21 OPF BD01 BON EUR NCA XFRA DE000NLB8952 NORDLB KOMBIANL. 02/17 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000NLB89Y6 NORDLB GELDMARKTANL.04/17 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000NLB89Z3 NORDLB GELDMARKTANL.05/17 BD01 BON EUR NCA XFRA FR0013246873 UNEDIC 17/27 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA US09247XAN12 BLACKROCK INC. 2027 BD02 BON USD NCA XFRA US14912HTB68 CATERP.FIN.SER. 2020 BD02 BON USD NCA XFRA US456837AG88 ING GROEP 17/22 BD02 BON USD NCA XFRA US456837AH61 ING GROEP 17/27 BD02 BON USD NCA XFRA US50066RAE62 KOREA NAT. OIL 17/20 FLR BD02 BON USD NCA XFRA US50066RAF38 KOREA NAT. OIL 17/22 REGS BD02 BON USD NCA XFRA US50066RAG11 KOREA NAT. OIL 17/27 REGS BD02 BON USD NCA XFRA USU37818AR97 GLENCORE FDG 17/27 REGS BD02 BON USD NCA XFRA XS1584113184 TURK.SI.KAL.BK 17/27 FLR BD02 BON USD N