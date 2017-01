The following instruments on XETRA do have their first trading day23.01.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am23.01.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA XS1023991299 DT.BK.LOND.MTN.14/19 BD02 BON INR NCA XFRA XS1069571930 RABOBK NEDERLD 14/19 MTN BD02 BON MXN NCA XFRA XS1555076329 HUARONG FIN.CO. 17/20 BD02 BON USD NCA XFRA XS1555173019 VIRGIN MED.S.F. 17/27REGS BD02 BON GBP NCA XFRA XS1555312823 KOMMUNALBK 17/22 MTN REGS BD02 BON USD NCA XFRA XS1555330999 EIB EUR. INV.BK 17/24 MTN BD02 BON NOK NCA XFRA XS1555339602 STE GENERALE 17/22FLR MTN BD02 BON SEK NCA XFRA XS1555576997 HAPAG-LLOYD AG 17(22)144A BD02 BON EUR NCA XFRA XS1555666632 NRW.BANK MTI 17/20 DL BD02 BON USD NCA XFRA XS1555815494 TP ICAP 17/24 MTN BD02 BON GBP NCA XFRA XS1555825378 JAGUAR LAND R.A.17/21REGS BD02 BON GBP NCA Q9W1 XFRA CA04374L1031 ASHANTI SANKOFA EQ00 EQU EUR NCA 2Q9 XFRA CA4510681006 ICC INTL CANNABIS CO O.N. EQ00 EQU EUR NCA CKC1 XFRA CA92863W1023 VOLCANIC GOLD MNS EQ00 EQU EUR NCA 318 XFRA IE00BD5B1Y92 BANK OF CYPRUS HLDGS EQ00 EQU EUR NCA CRIN XFRA IT0005239360 UNICREDIT EQ00 EQU EUR YCA GQTT XFRA MHY2109Q4086 DRYSHIPS INC. 2017 DL-,01 EQ00 EQU EUR N