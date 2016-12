The following instruments on XETRA do have their first trading day22.12.2016Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am22.12.2016TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA BE6291563466 FIELDLINK 16/21 CV BD00 BON EUR NCA XFRA DE000BLB4S52 BAY.LDSBK.IS. 16/31 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4BF4 LB.HESS.-THR.ZI.DI.12B/16 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4CC9 LB.HESS.THR.CARRARA12Y/16 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HSH6JF9 HSH NORDBANK FZ 7 16/21 BD00 BON EUR NCA XFRA ES03138602S5 BCO DE SABADELL 16-18 BD00 BON EUR NCA XFRA GB00BYZMZ039 AUDLEY FDG 16/31 FLR MTN BD00 BON EUR NCA XFRA US00138EAB02 AIG GLOBAL FDG 16/21 REGS BD00 BON USD NCA XFRA USU88149AL05 TESORO CORP. 16/26 REGS BD00 BON USD NCA FVK XFRA AU000000RBO6 ROBO 3D LTD EQ00 EQU EUR NCA DFLA XFRA CA32016U1084 FIRST ENERGY METALS EQ00 EQU EUR NCA 1JV1 XFRA CA92858L2021 VODIS PHARMACEUTICALS INC EQ00 EQU EUR NCA PCZ XFRA DE0006223407 PROCREDIT HLDG AG NA EO 5 EQ00 EQU EUR YCA YB1A XFRA DE000A2BPG14 YOUBISHENG GR.PAPER KONV. EQ00 EQU EUR YCA HER XFRA FI4000127527 HEEROS OYJ EQ00 EQU EUR N