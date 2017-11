The following instruments on XETRA do have their first trading day22.11.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am22.11.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA AT0000A1YR39 ERSTE GP BNK 17-24 1568 BD00 BON EUR NCA XFRA CH0386949314 MUENCH.HYP.BK.PF S.1778 BD00 BON CHF NCA XFRA DE000BLB4773 BAY.LDSBK.IS. 17/27 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000BLB4781 BAY.LDSBK.IS. 17/32 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000BLB4799 BAY.LDSBK.IS.VAR 17/27 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DG4UCT4 DZ BANK IS.A814 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DK0NZJ3 DEKA FESTZINS ANL 17/33 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB2M99 LB.HESS.-THR.IS.17/24 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB5HN2 LB.HESS.-THR.IS.11B/2017 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000HLB5HP7 LB.HESS.THR.CARRARA11N/17 BD02 BON EUR NCA XFRA US30219GAR92 EXPR.SCRIP.HDG 17/20 BD02 BON USD NCA XFRA US30219GAS75 EXPR.SCRIP.HDG 17/20 FLR BD02 BON USD NCA XFRA US30219GAT58 EXPR.SCRIP.HDG 17/22 BD02 BON USD NCA XFRA US55608KAH86 MACQUARIE GRP 17/23FLRMTN BD02 BON USD NCA XFRA US780153AW20 ROYAL CARIB.CR. 17/28 BD02 BON USD NCA XFRA US780153AX03 ROYAL CARIB.CR. 17/20 BD02 BON USD NCA XFRA US855244AL32 STARBUCKS 17/20 BD02 BON USD NCA XFRA US855244AM15 STARBUCKS 17/47 BD02 BON USD NCA XFRA USU94808AB56 WEIGHT WATCH.(NEW) 17/25 BD02 BON USD NCA XFRA XS1713475215 TLG IMMOBI.ANL.17/24 BD02 BON EUR NCA XFRA XS1717011982 NIGERIA, BUND. 17/27 MTN BD03 BON USD NCA XFRA XS1717013095 NIGERIA, BUND. 17/47 MTN BD03 BON USD NCA XFRA XS1724626699 VOLVO CAR 17/25 MTN BD03 BON EUR NCA 37NN XFRA CA01642R4098 ALIX RES CORP. NEW EQ00 EQU EUR N