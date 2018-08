The following instruments on XETRA do have their first trading day22.08.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am22.08.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA CH0421467801 MATURIT.18/6804 18-28FLR BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DDA0L90 DZ BANK IS.A993 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DDA0MC1 DZ BANK IS.A996 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DK0JSC1 DEKA IHS SERIE 7612 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DK0JSD9 DEKA MTN SERIE 7613 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4RM6 LB.HESS.THR.IS.08B/18 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000LB1QAX9 LBBW GM-FLOATER 18/27 BD00 BON EUR NCA XFRA US25470DAJ81 DISCOVERY COMM. 13/43 BD00 BON USD NCA XFRA US960413AT94 WESTLAKE CHEM. 17/26 BD01 BON USD NCA 0UL XFRA CA9095801028 UNITED BATTERY METALS EQ00 EQU EUR NCA HP3J XFRA DE000A13SUA8 RINGMETALL AG JGE EQ00 EQU EUR YCA DSH XFRA GB00BYV3J755 SENSYNE HEALTH LT LS-,1 EQ00 EQU EUR NCA CML1 XFRA KYG211511160 CHINA MAPLE LE.ED.HD,0005 EQ00 EQU EUR NCA MF40 XFRA LU0459291166 COMMOD.CAP.-GLO.MINING P FD00 EQU EUR NCA PJA6 XFRA LU1279334210 PICTET - ROBOTICS PCAPEO FD00 EQU EUR N