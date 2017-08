The following instruments on XETRA do have their first trading day22.08.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am22.08.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000CZ40MA9 COMMERZBANK 17/22 VAR887 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG4UBQ2 DZ BANK IS.A787 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG4UBR0 DZ BANK IS.A788 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000LB1DXG4 LBBW BONS BSKT 17/24 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000NLB2PC7 NORDLB GELDM.FRN 24/17 BD00 BON EUR NCA XFRA US110122AV03 BRISTOL-MYERS 13/19 BD01 BON USD NCA XFRA US71654QBW15 PET. MEX. 2026 MTN BD01 BON USD NCA XFRA US81180WAN11 SEAGATE HDD CAYMAN 2034 BD01 BON USD NCA 4JBA XFRA USU0901CAD21 JBS USA LLC/FIN.12/20REGS BD01 BON USD NCA XFRA US893830AZ29 TRANSOCEAN 11/41 BD02 BON USD NCA XFRA US912796NQ82 US TREASURY BILL 08/16/18 BD02 BON USD NCA XFRA US912796NS49 US TREASURY BILL 02/15/18 BD02 BON USD N