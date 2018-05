Weitere Suchergebnisse zu "Instrument":

The following instruments on XETRA do have their first trading day22.05.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am22.05.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA AU3CB0253219 LLOYDS BKG GRP 2023 MTN BD00 BON AUD NCA XFRA AU3CB0253227 LLOYDS BKG GRP 2028 MTN BD00 BON AUD NCA XFRA DE000DDA0KD3 DZ BANK IS.A934 VAR BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB3RH8 LB.HESS.-THR.ZI.DI.05B/18 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4T74 LB.HESS.-THR.IS.18/28 BD00 BON EUR NCA XFRA ES0000012B62 SPANIEN 18-23 BD00 BON EUR NCA XFRA USU2465RAB79 HARLEY DAV.FIN.S. 18/21 BD00 BON USD NCA XFRA USU56495AC52 MAPLE ESC.SUB. 18/23 REGS BD00 BON USD NCA XFRA USU9098VAP77 VALEANT PHARMA.18/27 REGS BD00 BON USD NCA XFRA XS1822506272 BECTON,DICKINS. 18/23 BD00 BON EUR NCA XFRA XS1801129286 MYLAN 18/25 BD01 BON EUR NCA XFRA XS1823624926 KOMMUN.SVER. 18/21 MTN BD01 BON USD NCA XFRA XS1824235219 SANTDR CONS.FIN.18/23 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA XS1824240136 BQUE F.C.MTL 18/28 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA XS1824248626 AFR. DEV. BK 18/28 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA XS1824294901 ASIAN DEV. BK 18/23 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA XS1824462896 G4S INTL FIN. 18/25 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA XS1825134742 NORDEA MORTG.B. 18/25 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA XS1825405878 CEB 18/23 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA XS1824289901 MORGAN STANLEY 18/21 FLR BD02 BON EUR NCA XFRA XS1824424706 PET. MEX. 18/29 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS1824425182 PET. MEX. 18/25 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS1824425265 PET. MEX. 18/23 FLR MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS1824425349 PET. MEX. 18/22 MTN BD02 BON EUR N