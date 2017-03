The following instruments on XETRA do have their first trading day22.03.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am22.03.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA XS1572144464 HTA GROUP 17/22 REGS BD02 BON USD NCA XFRA XS1577847145 QATAR REINS.C.17/UND FLR BD02 BON USD NCA XFRA XS1580430681 CHINA EVERGR.GR. 17/20 BD02 BON USD NCA XFRA XS1580431143 CHINA EVERGR.GR. 17/22 BD02 BON USD NCA XFRA XS1585254029 ASIAN DEV. BK 17/22 MTN BD02 BON GBP NCA XFRA XS1585456756 EUR. BK REC.DEV.17/20 MTN BD02 BON INR NCA XFRA XS1586146851 STE GENERALE 17/22FLR MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS1586228824 B.N.G. 17/38 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS1586230051 LIBANON 17/27 MTN BD02 BON USD NCA XFRA XS1586230309 LIBANON 17/37 MTN BD02 BON USD NCA XFRA XS1586230481 LIBANON 17/32 MTN BD02 BON USD NCA XFRA XS1586330604 ABN AMRO 17/28 FLR MTN BD02 BON USD NCA TFN4 XFRA BMG4053L1046 GOME FINANCE TECH.HD-,10 EQ00 EQU EUR NCA IBU XFRA DE000A0XYHT5 IBU-TEC ADV.MATER. INH.ON EQ01 EQU EUR NCA H1D5 XFRA FR0013213444 AMUNDI ETF S+P 500 D.H.EO EQ01 EQU EUR YCA 9NY XFRA GG00BTL27395 NYX GAMING GROUP LS-,01 EQ01 EQU EUR N