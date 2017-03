The following instruments on XETRA do have their first trading day22.03.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am22.03.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA AU3CB0243459 NATL AUSTR. BK 2022 MTN BD00 BON AUD NCA XFRA CH0357520433 ANZ NZ(ITL)(LDN)17-25 MTN BD00 BON CHF NCA 99SD XFRA DE000A2DAJ16 STARAMBA SE WD 17/19 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG6CPU7 DZ BANK CLN E.9248 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DK0KBP7 DEKA USD EXTRAZINS 17/27 BD00 BON USD NCA XFRA DE000HLB4DX3 LB.HESS.THR.CARRARA03O/17 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4DY1 LB.HESS.THR.CARRARA03P/17 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4DZ8 LB.HESS.THR.CARRARA03Q/17 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4D07 LB.HESS.-THR.ZI.DI.03A/17 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4D15 LB.HESS.THR.CARRARA03R/17 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4D23 LB.HESS.THR.CARRARA03S/17 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4D31 LB.HESS.THR.CARRARA03T/17 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HSH6JW4 HSH NORDBANK FZ 3 17/19 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LB1DS61 LBBW IHS 17/21 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000NLB89X8 NORDLB 2 PH.BD. 24/17 BD01 BON EUR NCA XFRA FR0013246725 VEOLIA ENVIRONN.17/22 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA FR0013246733 VEOLIA ENVIRONN.17/26 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA US14912L6W61 CATERP.FIN.SER. 2019 MTN BD02 BON USD NCA XFRA USL79090AA13 RUMO LUX. 17/24 REGS BD02 BON USD NCA XFRA USN39427FV17 HEINEKEN 17/28 REGS BD02 BON USD NCA XFRA USN39427FW99 HEINEKEN 17/47 REGS BD02 BON USD NCA XFRA XS1451270687 CHINA RAI.XU.CO. 16/26 BD02 BON USD NCA XFRA XS1505860624 FUXIANG INV.MGMT 16/19MTN BD02 BON USD NCA XFRA XS1567423766 PROVEN GLORY CAP.17/27MTN BD02 BON USD N