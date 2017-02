The following instruments on XETRA do have their first trading day22.02.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am22.02.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA CH0355616613 ADUNO HOLDING 17-19 FLR BD00 BON CHF NCA XFRA DE000A19DMC0 AIR BERLIN FIN. 17/19 CV BD00 BON EUR NCA KW0J XFRA DE000A2DAR65 K.F.W.ANL.V.17/2027 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG6CN68 DZ BANK CLN E.9226 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB2H39 LB.HESS.THR. IHS 17/27 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB2JB0 LB.HESS.-THR. IHS 17/32 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4C81 LB.HESS.THR.CARRARA02T/17 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4P03 LB.HESS.THR.CARRARA02P/17 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4P11 LB.HESS.THR.CARRARA02S/17 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4P86 LB.HESS.THR.CARRARA02Q/17 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4P94 LB.HESS.THR.CARRARA02R/17 BD01 BON EUR NCA WBNB XFRA DE000LB1DSM2 LBBW HPF 17/25 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA DE000NLB88J9 NORDLB 2 PH.BD.13/17 BD01 BON EUR NCA XFRA EU000A1G0DM5 EFSF 17/21 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA US606822AK06 MITSUB. UFJ FIN.17/22FLR BD01 BON USD NCA XFRA US71654QCB68 PET. MEX. 17/26 MTN BD01 BON USD NCA XFRA XS0648477593 NTPC 11/21 MTN BD02 BON USD NCA XFRA XS1567856445 LB HESS.-THUER. 17/35 BD02 BON EUR NCA XFRA XS1571293171 ERICSSON 17/21 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS1571293684 ERICSSON 17/24 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS1571298139 SVENSK.HDLSB. 17/22 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS1571331955 DNB BANK 17/27 FLR MTN BD02 BON EUR NCA 0BJN XFRA CA85208X4057 SPRIZA MEDIA INC. NEW EQ00 EQU EUR NCA IMNA XFRA US3771851033 GLASSBRIDGE ENTER. DL-,01 EQ00 EQU EUR N