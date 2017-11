The following instruments on XETRA do have their first trading day21.11.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am21.11.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA AU3FN0039251 NATL AUSTR.BK 2023 FLR BD00 BON AUD NCA XFRA DE000A1685W8 STADT HAMBURG LSA A.3/17 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A2GSGM5 IKB DT.IND.BK.MTN 17/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A2GSGN3 IKB DT.IND.BK.MTN 17/23 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A2GSGP8 IKB DT.IND.BK.MTN 17/22 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DHY4887 DT.HYP.BK.MTN.HPF S.488 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DK0N0J3 DEKA USD FESTZINS 17/18 BD00 BON USD NCA XFRA DE000NRW0KN8 LAND NRW MTN-LSA 17/19DL BD00 BON USD NCA XFRA ES0224261059 CORES 17/27 MTN BD00 BON EUR NCA XFRA FR0013298387 VEOLIA ENVIRONN.17/20 MTN BD00 BON EUR NCA XFRA FR0013298676 HOLD. D'INF.D.T. 17/27MTN BD00 BON EUR NCA XFRA FR0013298684 HOLD. D'INF.D.T. 17/23MTN BD01 BON EUR NCA XFRA US03350WAA71 ANDEAVOR/TESORO 17/22 BD01 BON USD NCA XFRA US03350WAB54 ANDEAVOR/TESORO 17/47 BD01 BON USD NCA XFRA US05351WAA18 AVANGRID 17/24 BD01 BON USD NCA XFRA US251526BL24 DT.BANK NY. NTS DL 17/22 BD01 BON USD NCA XFRA US251526BM07 DT.BANK NY.NTS DL 17/22 BD01 BON USD NCA XFRA US404280BM08 HSBC HLDGS 17/23 FLR BD01 BON USD NCA XFRA US879369AF39 TELEFLEX 17/27 BD01 BON USD NCA XFRA US89352HAU32 TRANSCDA P.L. 2019 FLR BD01 BON USD NCA XFRA US89352HAV15 TRANSCDA P.L. 2019 BD01 BON USD NCA XFRA USU27803AG72 ECOLAB 17/47 REGS BD01 BON USD NCA XFRA USU27803AH55 ECOLAB 17/27 REGS BD01 BON USD NCA XFRA USU44567AE26 HUNTINGTON ING.17/27 REGS BD01 BON USD N