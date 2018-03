Weitere Suchergebnisse zu "LYXOR INT.ASSET":

The following instruments on XETRA do have their first trading day21.03.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am21.03.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000A2LQ3C0 PANTERA MIKRO HAM.1 17/19 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DD5ACE8 DZ BANK CLN E.9468 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DK0PNT3 DEKA USD FESTZINS 18/21 BD01 BON USD NCA XFRA DE000HLB5L06 LB.HESS.THR.CARRARA03S/18 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB5LV7 LB.HESS.THR.CARRARA03N/18 BD01 BON EUR NCA XFRA XS0783530826 KOMMUNALBK 12/22 MTN REGS BD01 BON ZAR NCA XFRA XS1577965004 MHP SE 17/24 REGS BD01 BON USD NCA XFRA XS1748389688 CHENGDU XIN.INV. 18/21 BD01 BON EUR NCA XFRA XS1751117604 PUMA INTL FIN. 18/26 REGS BD01 BON USD NCA XFRA XS1791714493 CHENGDU XIN.INV. 18/23 BD01 BON EUR NCA 17G3 XFRA CA01438U3010 ALDEVER RES INC. EQ00 EQU EUR NCA B4IE XFRA CA38171A1003 GOLIATH RES LTD EQ00 EQU EUR NCA P73 XFRA CA70533E1088 PEDIAPHARM INC. (NEW) EQ00 EQU EUR NCA 1Q7 XFRA CH0404880129 ASMALLWORLD AG SF 1 EQ00 EQU EUR YCA LCUS XFRA LU1781540957 MUL-LYX.CO.MOR.US EQ.DR A EQ00 EQU EUR YCA LCUK XFRA LU1781541096 LX.IF-L.CO.MORN.UK NT DR EQ00 EQU EUR YCA LCUW XFRA LU1781541179 MUL-LYX.CO.MSCI WLD DR A EQ00 EQU EUR YCA LCUJ XFRA LU1781541252 MUL-LYX.CO.MSCI JAP.DR A EQ00 EQU EUR YCA IJQ XFRA CLP3064M1019 CIA SUD AM.VAP. EQ01 EQU EUR NCA 1U4 XFRA GB00B04V1276 GRAINGER PLC LS-,05 EQ01 EQU EUR NCA DFQ XFRA GB00B1CKQ739 DUNELM GROUP PLC LS-,01 EQ01 EQU EUR NCA TK6 XFRA GB00B4YCDF59 TALK TALK TELECOM LS-,001 EQ01 EQU EUR NCA 4TC XFRA GB00B4YZN328 COATS GROUP LS -,05 EQ01 EQU EUR NCA 41G1 XFRA GB00B63QSB39 GREGGS PLC LS-,02 EQ01 EQU EUR N