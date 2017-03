The following instruments on XETRA do have their first trading day21.03.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am21.03.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA XS1582346968 KUWAIT 17/27 REGS BD02 BON USD NCA XFRA XS1584880352 SKAND.ENSK.17/UND.FLR MTN BD02 BON USD NCA XFRA XS1584894650 POLEN 17/27 MTN BD02 BON EUR NCA K3S XFRA CA00510L1067 ACUITYADS HOLDING INC. EQ00 EQU EUR NCA BR2N XFRA CA0847373036 BERKWOOD RESOURCES EQ00 EQU EUR NCA 5C4 XFRA CA12626F1053 CRH MEDICAL CORP. EQ00 EQU EUR NCA K3W XFRA CA3899141020 GREAT CANADIAN GAMING EQ00 EQU EUR NCA K3T XFRA CA86388A1084 STUDENT TRANSPORTATION I. EQ01 EQU EUR NCA K3U XFRA CA9889091075 ZCL COMPOSITES INC. EQ01 EQU EUR NCA 03KB XFRA DE000A2E4184 DEUTSCHE BANK AG BZR EQ01 EQU EUR YCA DVW XFRA MHY1968P1051 DANAOS CORP. DL -,01 EQ01 EQU EUR NCA PL0 XFRA NL0012170237 PLAYA HOTELS+RES. EO -,10 EQ01 EQU EUR YCA 2PG XFRA US74347M1080 PROPETRO HLD.CORP.DL-,001 EQ01 EQU EUR N