The following instruments on XETRA do have their first trading day21.03.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am21.03.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA BE0002274430 BNP PAR.FORTIS 17-24 MTN BD00 BON EUR NCA XFRA CH0358181219 DT.BANK 17/22 SF BD00 BON CHF NCA XFRA DE000DG6CPN2 DZ BANK CLN E.9242 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG6CPP7 DZ BANK CLN E.9243 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DG6CPQ5 DZ BANK CLN E.9244 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DG6CPS1 DZ BANK CLN E.9246 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DG6CPT9 DZ BANK CLN E.9247 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB2JH7 LB.HESS.-THR. IHS 17/31 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000NLB8903 NORDLB 2 PH.BD. 25/17 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000NLB89V2 NORDLB GELDM.FRN 10/17 BD01 BON EUR NCA XFRA FI4000243316 CARGOTEC 17-22 BD01 BON EUR NCA XFRA FI4000243324 CARGOTEC 17-24 BD01 BON EUR NCA XFRA US001546AU45 AK STEEL CORP. 2027 BD01 BON USD NCA XFRA US05531FAX15 BB+T 2022 MTN E BD01 BON USD NCA XFRA US91087BAC46 MEXICO 17/27 BD01 BON USD NCA XFRA US912796LU13 US TREASURY BILL 09/21/17 BD01 BON USD NCA XFRA US98310WAN83 WYNDHAM WORLDWIDE 2027 BD01 BON USD NCA XFRA US98310WAP32 WYNDHAM WORLDWIDE 2024 BD01 BON USD NCA XFRA USC3535CAF52 FIRST QUANTUM 17/23 REGS BD01 BON USD NCA XFRA USC3535CAG36 FIRST QUANTUM 17/25 REGS BD01 BON USD NCA XFRA USQ04578AG72 APT PIPELINES 17/27 REGS BD01 BON USD NCA XFRA USU7318UAL62 POST HLDGS 17/27 REGS BD01 BON USD NCA XFRA XS1206972348 NBK TIER I FIN.15/UND FLR BD01 BON USD NCA XFRA XS1580125372 BNP PARIBAS 17/22 FLR MTN BD01 BON AUD N