The following instruments on XETRA do have their first trading day21.02.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am21.02.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA CH0352595885 PFZ.SCHW.KT.BKN 17-27 489 BD00 BON CHF NCA XFRA CH0352595893 PFZ.SCHW.KT.BKN 17-32 490 BD00 BON CHF NCA XFRA CH0353688929 AARG. KT.BK 17-24 BD00 BON CHF NCA XFRA DE000DG6CN50 DZ BANK CLN E.9225 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000NLB88L5 NORDLB 3 PH.BD. 14/17 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000NLB88M3 NORDLB GELDM.FRN 05/17 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000NLB88P6 NORDLB GELDM.FRN 03/17 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000NLB89U4 NORDLB GELDM.FRN 09/17 BD01 BON EUR NCA XFRA US912796LQ01 US TREASURY BILL 08/24/17 BD01 BON USD NCA XFRA US912828W309 US TREASURY 2019 BD01 BON USD NCA XFRA US912828W481 US TREASURY 2024 BD01 BON USD NCA XFRA US912828W556 US TREASURY 2022 BD01 BON USD NCA XFRA XS1562153848 WORLD BK 17/21 MTN BD01 BON MXN NCA XFRA XS1571077046 DT.BANK MTN 16/20 NK BD01 BON NOK NCA VV0 XFRA CA7391931002 POWER AMERICAS MINERALS EQ00 EQU EUR NCA 3TA XFRA CA8765032021 TASCA RESOURCES LTD EQ00 EQU EUR NCA ERMN XFRA DE000A2E4Z61 DEAG DT.ENTERTN. NEUE EQ00 EQU EUR Y