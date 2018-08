The following instruments on XETRA do have their first trading day20.08.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am20.08.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA CA13509PGS61 CDA HSG TRUST 18/28 BD00 BON CAD NCA XFRA CH0421467819 M.S.18/6607 18/23 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000LB1P720 LBBW T2 MTN 18/28 AD BD00 BON AUD NCA XFRA US00206RGD89 AT + T 18/24 FLR BD00 BON USD NCA XFRA US15189TAS69 CENTERPNT ENER. UND. FLR BD00 BON USD NCA XFRA US655844BX50 NORFOLK SOUTHERN 2047 BD00 BON USD NCA 1YZ XFRA GB00B135BJ46 SAVILLS PLC LS-,025 EQ00 EQU EUR NCA IHF XFRA GB00B1N7Z094 SAFESTORE HLDGS LS-,01 EQ00 EQU EUR NCA 2OS XFRA GB00BM7S7K96 ONESAVINGS BANK LS -,01 EQ00 EQU EUR N