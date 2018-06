The following instruments on XETRA do have their first trading day20.06.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am20.06.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA CH0419042566 VONTOBEL HLDG 18-UND. BD00 BON CHF NCA XFRA CH0421467793 MO.S.18/6605 18-28 FLR BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A1919G4 JAB HOLDINGS 18/26 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A1919H2 JAB HOLDINGS 18/29 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DDA0K34 DZ BANK IS.A956 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB3SB9 LB.HESS.THR.CARRARA06Q/18 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB3SG8 LB.HESS.THR.IS.06B/18 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4UH0 LB.HESS.-THR.IS.18/28 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LB1P704 LBBW NK STUFENZINS 18/22 BD01 BON NOK NCA XFRA DE000LB1P7Z3 LBBW GM-FLOATER 18/26 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LB1P969 LBBW STUFENZINS 18/23 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LB1P9C8 LBBW MTN.HYP.18/23 BD01 BON EUR NCA XFRA FR0013344686 ENGIE 18/28 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA US912796MK22 US TREASURY BILL 07/19/18 BD01 BON USD NCA XFRA US912796QN25 US TREASURY BILL 12/13/18 BD01 BON USD NCA XFRA XS1713462585 AUTOLIV 18/23 BD01 BON EUR NCA XFRA XS1823595647 HSBC HLDGS 18/23 FLR BD01 BON GBP NCA XFRA XS1842961440 NORDEA BK 18/23 MTN BD01 BON EUR NCA 55D XFRA AU000000POD6 PODIUM MINERALS L EQ00 EQU EUR NCA R7M1 XFRA CA74976W5000 RT MINERALS CORP. EQ00 EQU EUR NCA QTNA XFRA CA88830X8199 TITAN MEDICAL INC. EQ00 EQU EUR NCA B9O2 XFRA GB00BG5NDX91 SERABI GOLD PLC LS-,005 EQ00 EQU EUR NCA P6J1 XFRA US73181M1172 POLYUS PJSC GDR 1/2 EQ00 EQU EUR N