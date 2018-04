The following instruments on XETRA do have their first trading day20.04.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am20.04.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA XS1575957920 RH INTL FINANCE 17/UND. BD02 BON USD NCA XFRA XS1713465687 OCI 18/23 REGS BD02 BON EUR NCA XFRA XS1810775145 INDONESIA 2025 BD02 BON EUR NCA XFRA XS1811055422 B.N.G. 18/21 MTN 2 BD02 BON EUR NCA XFRA XS1811181566 GRAND CITY PROP. 18/UND BD02 BON EUR NCA XFRA XS1811198701 SYDNEY AIRPORT FIN. 18/28 BD02 BON EUR NCA XFRA XS1811212890 SOFTBANK GROUP 18/23 BD02 BON USD NCA XFRA XS1811213435 SOFTBANK GROUP 18/25 BD02 BON USD NCA XFRA XS1811213781 SOFTBANK GROUP 18/23 BD02 BON EUR NCA XFRA XS1811213864 SOFTBANK GROUP 18/25 BD02 BON EUR NCA XFRA XS1812086947 TOYOTA MOT.FIN 18/20 FLR BD02 BON EUR NCA EAT2 XFRA CA1952942029 COLOMBIA CREST GOLD CORP. EQ00 EQU EUR NCA LVH2 XFRA CA4663912083 JACKPOT DIGITAL EQ00 EQU EUR NCA 1ZVA XFRA CA73934B4001 POWERBAND SOLUTIONS INC. EQ00 EQU EUR NCA SJJ XFRA DE000A2G8X31 SERVICEWARE SE INH O.N. EQ00 EQU EUR YCA 7XSN XFRA KYG8651P2018 SPI ENERGY CO. LTD NEW EQ00 EQU EUR NCA RHF XFRA NL0012650360 RHI MAGNESITA N.V. EQ01 EQU EUR N