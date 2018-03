The following instruments on XETRA do have their first trading day20.03.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am20.03.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA BE0002586643 BNP PAR.FORTIS 18-28 MTN BD00 BON EUR NCA ANOW XFRA DE000A11QHW7 ALNO AG WDL14/19 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A19X793 VONOVIA FINANCE 18/22 FLR BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DD5ACN9 DZ BANK CLN E.9476 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG4UFH2 DZ BANK IS.C146 18/28 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG4UFJ8 DZ BANK IS.C147 18/30 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4S34 LB.HESS.-THR.IS.18/28 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000LB1P2M2 LBBW STUFENZINS 18/22 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000LB1P2N0 LBBW STUFENZINS 18/23 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000LB1P2P5 LBBW STUFENZINS 18/24 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LB1P2Q3 LBBW STUFENZINS 18/25 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LB1P2R1 LBBW STUFENZINS 18/26 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LB1P2S9 LBBW STUFENZINS 18/28 BD01 BON EUR NCA XFRA USU45979AA60 IRIDIUM COMCTNS 18/23 BD01 BON USD NCA XFRA USU65478BL94 NISSAN MOTOR ACC. 18/21 BD01 BON USD NCA XFRA USU65478BN50 NISSAN MOTOR ACC. 18/23 BD01 BON USD NCA XFRA XS1776214980 ZAHIDI 18/28 BD01 BON USD NCA XFRA XS1789751531 RICHEM.INTL HLDG 18/26 BD01 BON EUR NCA XFRA XS1789752182 RICHEM.INTL HLDG 18/30 BD01 BON EUR NCA XFRA XS1789759195 RICHEM.INTL HLDG 18/38 BD01 BON EUR NCA XFRA XS1793224632 RELX FIN 18/27 BD01 BON EUR NCA XFRA XS1794209459 PAPREC HLDG 18/25 REGS BD01 BON EUR NCA XFRA XS1796077789 INTL FIN. CORP. 18/22 MTN BD01 BON RUB NCA XFRA XS1796077946 ING GROEP 18/28 FLR MTN BD01 BON USD N