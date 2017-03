The following instruments on XETRA do have their first trading day20.03.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am20.03.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA XS1584122763 SCA HYGIENE 17/27 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA XS1584123498 SCA HYGIENE 17/18 MTN BD01 BON EUR NCA GGY XFRA AU000000MUS8 MUSTANG RES LTD EQ00 EQU EUR NCA INFA XFRA AU000000SDV5 SCIDEV LTD. O.N. EQ00 EQU EUR NCA FTK XFRA DE000FTG1111 FINTECH GROUP AG NA O.N. EQ00 EQU EUR YCA XHYA XFRA LU1109943388 DBXTII-EUR HYCBUETF(DR)1C EQ00 EQU EUR YCA 6LT XFRA CA09076P1045 BIRD CONSTRUCTION EQ01 EQU EUR NCA B7LM XFRA CA1089093001 BRIGADIER GOLD LTD EQ01 EQU EUR NCA 6LP XFRA CA13710C1077 CANAM GROUP INC. EQ01 EQU EUR NCA 6LW XFRA CA1926671035 COLABOR GROUP EQ01 EQU EUR NCA WG3N XFRA CA2705413037 EAST ASIA MINLS NEW EQ01 EQU EUR NCA 6LG XFRA CA38656C1005 GRANDE WEST TRANSPORT.GRP EQ01 EQU EUR NCA 6LQ XFRA CA4296442060 HIGH ARCTIC EN. SVCS EQ01 EQU EUR NCA KC3 XFRA CA48300A1030 KAIROS CAPITAL CORP. O.N. EQ01 EQU EUR NCA 1BC2 XFRA CA69776P1018 PAN ANDEAN MINERALS EQ01 EQU EUR NCA G0D XFRA CA86816U1066 SUPERIOR GOLD INC. O.N. EQ01 EQU EUR NCA 6LV XFRA US00938A1043 AIRGAIN INC. DL-,0001 EQ01 EQU EUR NCA 6L7 XFRA US0787711029 BELLEROPHON THERAP.DL-,01 EQ01 EQU EUR NCA CWZN XFRA US18451N3035 CLEANT.SO.INTL DL-,001 EQ01 EQU EUR NCA 6LN XFRA US42225K1060 HEALTH INS.INNO.A DL-,001 EQ01 EQU EUR NCA 6LJ XFRA US5768101058 MATINAS BIOPH.HLD.DL-,001 EQ01 EQU EUR NCA 2MU XFRA US6252071054 MULESOFT INC A DL-,000025 EQ01 EQU EUR NCA 6LK XFRA US64121N1090 NETWORK-1 TECH.INC.DL-,01 EQ01 EQU EUR NCA 6LU XFRA US66988N1063 NOVAN INC. DL-,0001 EQ01 EQU EUR N