The following instruments on XETRA do have their first trading day20.03.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am20.03.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA BE0002273424 PROXIMUS 17/22 MTN BD00 BON EUR NCA XFRA CH0354836113 MOBIMO HLDG 17-26 BD00 BON CHF NCA XFRA DE000A12T8N0 AAREAL BANK MTN S.250 BD00 BON EUR NCA RT9B XFRA DE000A2BPE24 RAG STIFTUNG 17/23 BD00 BON EUR NCA BASH XFRA DE000A2BPEU0 BASF SE OPA.17/23 MO BD00 BON USD NCA XFRA DE000A2BPJ60 WL BANK AG OE.PF.R670 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000CZ40L30 COBA T2 NACHRANG 17/27 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG4T937 DZ BANK IS.A735 VAR BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG4T9Z8 DZ BANK IS.A732 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG6CPK8 DZ BANK CLN E.9239 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG6CPL6 DZ BANK CLN E.9240 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DG6CPM4 DZ BANK CLN E.9241 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DL19TF5 DT.BANK MTN 17/24 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DL19TG3 DT.BANK MTN 17/25 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000RLP0876 RHEINL.PF.SCHATZ.V.2017 BD01 BON EUR NCA XFRA FR0013245263 SPIE 17/24 BD01 BON EUR NCA XFRA FR0013245859 ENGIE 17/24 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA FR0013245867 ENGIE 17/28 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA US12673PAH82 CA INC. 17/22 BD01 BON USD NCA XFRA US12673PAJ49 CA INC. 17/27 BD01 BON USD NCA XFRA XS1582213903 SWED. EXP. CRED. 17/20MTN BD01 BON GBP NCA XFRA XS1584041252 BNP PARIBAS 17/22 FLR MTN BD01 BON EUR NCA XFRA XS1584122177 SCA HYGIENE 17/24 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA XS1584122680 SCA HYGIENE 17/22 MTN BD01 BON EUR N