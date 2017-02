The following instruments on XETRA do have their first trading day20.02.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am20.02.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA TVDA XFRA DE000A1PGRG2 TRAVEL24.COM 12/17 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A2BN957 IKB DT.IND.BK.MTN 17/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A2BN965 IKB DT.IND.BK. 17/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG6CN19 DZ BANK CLN E.9221 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG6CN27 DZ BANK CLN E.9222 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG6CN35 DZ BANK CLN E.9223 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG6CN43 DZ BANK CLN E.9224 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DK0EVU8 DEKA STUFENZINS MTN 17/25 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DK0EVX2 DEKA MTN SERIE 7511 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DK0KAC7 DEKA FESTZINS ANL 17/24 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DK0KAG8 DEKA STUFENZINS ANL 17/21 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DK0KAH6 DEKA STUFENZINS ANL 17/20 BD00 BON EUR NCA F1RW XFRA FR0013238268 REP. FSE 17-28 O.A.T. BD00 BON EUR NCA XFRA US907818EM65 UNION PACIFIC 16/51 BD01 BON USD NCA XFRA USU65365AE58 NGL ENERG.P./FIN. 17/25 BD01 BON USD NCA XFRA XS1567051443 STEEL CAP. 17/21 MTN REGS BD01 BON USD NCA XFRA XS1567906059 KUWAIT PROJ.CO. SPV 17/27 BD01 BON USD NCA XFRA XS1569850313 TOYOTA MOTOR CRED17/21MTN BD01 BON GBP NCA XFRA XS1569896498 NATIONWIDE BLDG 17/24 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA XS1570025111 ALBERTA 17/21 MTN BD01 BON GBP NCA XFRA XS1570260460 SMITHS GROUP 17/27 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA US912810RW09 US TREASURY 2047 BD02 BON USD NCA WNT XFRA CA9756623059 WINSTON RES INC. EQ00 EQU EUR NCA PNEE XFRA DE000A2E41H7 PNE WIND AG NA O.N. NEUE EQ00 EQU EUR Y