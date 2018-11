The following instruments on XETRA do have their first trading day19.11.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am19.11.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA IT0005161325 INTESA SAN. 16-21 FLR BD03 BON EUR NCA IESH XFRA IT0005174492 INTESA SAN. 16/23 MTN BD03 BON EUR NCA XFRA IT0005175242 BCO POP.DI SONDR. 16-23 BD03 BON EUR NCA XFRA IT0005188351 MEDIOBCA 16-26 BD03 BON EUR NCA XFRA IT0005199267 UNICREDIT 16-23 FLR BD03 BON EUR NCA CRIC XFRA IT0005212987 UNICREDIT 16/26 MTN BD03 BON EUR NCA BPDF XFRA IT0005215147 UBI BANCA 16/26 MTN BD03 BON EUR NCA XFRA IT0005238859 INTESA SANP. 17-20 BD03 BON EUR NCA XFRA IT0005239535 INTESA SANP. 17-20 BD03 BON EUR NCA XFRA IT0005240509 MTE PASCHI SIENA 17-20 BD03 BON EUR NCA XFRA IT0005246423 MTE PASCHI SIENA 17-20 BD03 BON EUR NCA IESB XFRA IT0005259988 INTESA SAN. 17/27 MTN BD03 BON EUR NCA XFRA IT0005277451 BCO DES.BRIANZA 17/24 MTN BD03 BON EUR NCA XFRA IT0005279887 INTESA SAN. 17-24 FLR BD03 BON EUR NCA XFRA IT0005283491 UBI BANCA 17/27 MTN BD03 BON EUR NCA XFRA IT0005315046 MEDIOBCA 17/29 MTN BD03 BON EUR NCA XFRA IT0005316788 CA CARIPARMA 17/26 MTN BD03 BON EUR NCA XFRA IT0005319949 CA CARIPARMA 18/38 MTN BD03 BON EUR NCA XFRA IT0005320665 UBI BANCA 18/30 MTN BD03 BON EUR NCA XFRA IT0005320673 UBI BANCA 18/24 MTN BD03 BON EUR NCA XFRA IT0005321663 BANCO BPM 18/25 MTN BD03 BON EUR NCA XFRA IT0005339186 MEDIOBCA 18/24 MTN BD03 BON EUR NCA XFRA IT0005339210 INTESA SAN. 18/25 MTN BD03 BON EUR NCA XFRA IT0005339996 BPER BANCA 18/23 BD03 BON EUR N