The following instruments on XETRA do have their first trading day19.11.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am19.11.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000A1685Y4 STADT HAMBURG LSA 18/23 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HV2AQ20 UC-HVB S.2004 18/23VAR BD00 BON EUR NCA XFRA DE000NLB0R29 NORDLB FESTZINSANL.56/18 BD00 BON EUR NCA XFRA FR0013381704 BNP PARIBAS 18/30 FLR MTN BD00 BON EUR NCA XFRA FR0013382348 APRR 18/30 BD00 BON EUR NCA XFRA IT0000966017 INTESA SANP. 97-27 ZO BD01 BON EUR NCA XFRA IT0001200390 INTESA SANP. 98-28 ZO BD01 BON EUR NCA CRIB XFRA IT0004547409 UNICREDIT 09-22 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA IT0004608797 MEDIOBCA 10-20 BD01 BON EUR NCA XFRA IT0004645542 MEDIOBCA 10-20 BD01 BON EUR NCA BPDD XFRA IT0004682305 UBI BANCA 11/21 MTN BD02 BON EUR NCA CRIE XFRA IT0004689433 UNICREDIT 11/23 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA IT0004720436 MEDIOBCA 11/21 FLR BD02 BON EUR NCA CRIG XFRA IT0004760341 UNICREDIT 11/21 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA IT0004839046 INTESA SAN. 12/21 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA IT0004872328 INTESA SAN. 12/22 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA IT0004887078 UNICREDIT 13/20 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA IT0004889421 INTESA SAN. 13/25 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA IT0004917842 MEDIOBCA 13-23 BD03 BON EUR NCA XFRA IT0004940679 CRED.EMILIANO 13/20 MTN BD03 BON EUR NCA CRIK XFRA IT0004957137 UNICREDIT 13/20 MTN BD03 BON EUR NCA XFRA IT0004966195 UBI BANCA 13/20 MTN BD03 BON EUR NCA XFRA IT0004966716 MEDIOBCA 13/23 MTN BD03 BON EUR NCA XFRA IT0004988553 UNICREDIT 14/24 MTN BD03 BON EUR N