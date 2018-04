The following instruments on XETRA do have their first trading day19.04.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am19.04.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA XS1811023735 COMMONW.BK AUSTR.18/23MTN BD02 BON EUR NCA GIX XFRA AU0000007866 EMERGE GAMING LTD EQ00 EQU EUR NCA 4CY XFRA CA22906K1049 CRYPTOGLOBAL CORP. O.N. EQ00 EQU EUR NCA N7D2 XFRA CA6437633036 NEW DIMENSION RES EQ00 EQU EUR NCA 1SJ XFRA GB00B03HDJ73 STOBART GROUP LTD. EQ00 EQU EUR NCA PDSE XFRA IE00BDT8V027 S.M.II-POWERS.PRE.SHS EOH EQ00 EQU EUR YCA FVIV XFRA DE000A2LQ199 FAIR VALUE REIT-AG Z.VERK EQ01 EQU EUR YCA GWU XFRA GB0002502812 DAIRY CREST GRP LS-,25 EQ01 EQU EUR NCA 0UR XFRA GB0003345054 FENNER PLC LS-,25 EQ01 EQU EUR NCA 21W XFRA GB00B41H7391 NORTHGATE PLC LS-,50 EQ01 EQU EUR N