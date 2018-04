The following instruments on XETRA do have their first trading day19.04.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am19.04.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000A2GSSP3 EYEMAXX R.EST.AG 18/23 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A2LQKN9 BD.LAENDER 54 LSA 18/25 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000LB1P4A3 LBBW GM-FLOATER 18/24 BD00 BON EUR NCA XFRA FR0013330529 UNIBAIL-ROD. 18/UND. FLR BD00 BON EUR NCA XFRA FR0013330537 UNIBAIL-ROD. 18/UND. FLR BD00 BON EUR NCA XFRA JP536000AH69 INDONESIA 2020 1 BD00 BON JPY NCA XFRA US172967LW98 CITIGROUP INC 18/29 FLR BD00 BON USD NCA XFRA US247361ZM39 DELTA AIR L. 18/21 BD00 BON USD NCA XFRA US247361ZN12 DELTA AIR L. 18/28 BD00 BON USD NCA XFRA US247361ZP69 DELTA AIR L. 18/23 BD00 BON USD NCA XFRA US900123CQ19 TURKEY 18/28 BD01 BON USD NCA XFRA US91127LAA89 UTD OV. BK 18/21 MTN REGS BD01 BON USD NCA XFRA US91127LAB62 UTD OV. BK 18/21 FLR REGS BD01 BON USD NCA XFRA XS1628340538 FWD GROUP UND. FLR BD01 BON USD NCA XFRA XS1713465760 CGG HLDG (US) 18/23 REGS BD01 BON EUR NCA XFRA XS1808737594 ABU DHABI NAT.E.18/25 MTN BD01 BON USD NCA XFRA XS1808738212 ABU DHABI NAT.E.18/30 MTN BD01 BON USD NCA XFRA XS1808838434 TRANS.QUEENS.FIN. 18/28 BD01 BON USD NCA XFRA XS1808934316 EMIS FINANCE 18/21 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA XS1808934589 EMIS FINANCE 18/21 MTN BD01 BON USD NCA XFRA XS1809230474 SUNAC CHINA H. 18/21 BD02 BON USD NCA XFRA XS1810653540 HDLBGCEM.FIN.LU. 18/28 BD02 BON EUR NCA XFRA XS1810806049 UBS AG LDN 18/21 FLR MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS1810806635 UBS AG LDN 18/23 MTN BD02 BON EUR N